7 Aprel 2026
“Şamaxı”da baş məşqçi dəyişikliyi gözlənilir

7 Aprel 2026 11:47
“Şamaxı”da baş məşqçi dəyişikliyi gözlənilir

“Şamaxı” klubu növbəti mövsüm üçün strateji planlarını artıq formalaşdırmağa başlayıb.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, ən önəmli dəyişikliklərdən biri baş məşqçi postudur.

Bölgə təmsilçisi cari mövsümün sonunda Azərbaycan millisinin sükanı arxasında olan Ayxan Abbasov ilə vidalaşmalı olacaq.

A.Abbasov 2024-cü ildən “Şamaxı”da çalışır və o, yalnız yığmada işləmək qərarına gəlib.

“Şamaxı” rəhbərliyi isə bu vəzifəyə əcnəbi mütəxəssis gətirməyi planlaşdırır. Hazırda adları açıqlanmayan üç namizəd mövcuddur və onların hər biri Şərqi Avropanı təmsil edir.

Hətta onlarla ilkin danışıqlar artıq aparılıb, maraqlıdır ki, kluba gətiriləcək mütəxəssislərin hər biri fərqli taktiki yanaşma və oyun fəlsəfəsi ilə komandanı daha rəqabətədavamlı etmək niyyətindədir.

Baş məşqçi dəyişikliyi ilə yanaşı, oyunçuların seçimi və komandanın strategiyasının da yenilənəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, “Şamaxı” hazırda Misli Premyer Liqasında 30 xalla səkkizincidir. Komanda bu gün 26-cı turda “Zirə”nin qonağı olacaq.

