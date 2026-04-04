"Qarabağ" bu mövsüm "Sabah"ı məğlub edə bilməyib

4 Aprel 2026 00:05
2025/26 mövsümündə “Qarabağ” klubu hələ heç bir rəsmi matçda “Sabah”ı məğlub edə bilməyib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, iki komanda artıq üç oyun keçirib və hər üçündə Ağdam klubu qalib gələ bilməyib.

İlk oyun 18 dekabr 2025-ci ildə Azərbaycan Premyer Liqasında birinci turdan təxirə salınmış oyunda baş tutub. “Sabah” evdə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Komandalar ikinci oyununu 1 mart 2026-cı ildə çempionatın 22-ci turunda keçiriblər və oyun 3:3 hesabı ilə başa çatıb.

Üçüncü görüş 3 aprel 2026-cı ildə Azərbaycan Kuboku yarımfinalının ilk oyununda baş tutub. “Qarabağ” və “Sabah” yenə də qalibi müəyyən edə bilməyiblər və 2:2 hesabı ilə heç-heçə ediblər. Beləliklə, bu mövsüm artıq oynanılan üç oyundan sonra “Qarabağ”ın “Sabah”a qarşı rekordu 0 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyətdir.

Kubok matçının cavab oyunu 22 apreldə “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək.

