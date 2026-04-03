FIFA saytı: “Azərbaycan düzgün istiqamətdə irəliləyir”

Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (FIFA) öz saytında Azərbaycan futboluna həsr edilmiş məqalə dərc edib.
İdman.Biz istinadla həmin məqaləni nəzərinizə çatdırır.
“İki il əvvəl Azərbaycan “FIFA Series” pilot turnirinin beş ev sahibi ölkəsindən biri oldu. Monqolustan üzərində 1:0 hesablı qələbə və Bolqarıstanla 1:1 hesablı heç-heçə bu təcrübəni uğurlu etdi. Bu, turnirin 2026-cı ildə yenidən keçirilməsi qərarı ilə açıq şəkildə təsdiqləndi. Lakin bu dəfə bu, sadəcə bir uğur deyil, əsl qələbə əldə edildi.
“2024 FIFA Seriyası ölkəmiz üçün əhəmiyyətli bir mərhələ idi. Bu kimi tədbirlər bizim, oyunçuların və bütövlükdə Azərbaycan futbolu üçün dəyərli təcrübə qazandırır.
2024-cü ildəki həmin matçlarla bağlı yalnız xoş xatirələrim var. Evdə, azarkeşlərimizin qarşısında oynamaq həmişə xüsusi bir hissdir. 2026-cı il turnirində iştirak etməkdən çox məmnun idim və bu turnirə əsl diqqət və qətiyyətlə yanaşdıq. Hər matçda olduğu kimi, məqsədimiz milli komandanı ləyaqətlə təmsil etmək idi. İnanıram ki, buna nail olduq”, - deyə Azərbaycan milli komandasının təcrübəli sol cinah müdafiəçisi, 33 oyun keçirmiş və bir qolu olan Elvin Çəfərquliyev izah edir.
Bu istedadlı müdafiəçi ilə razılaşmamaq çətindir. Sent-Lusiya (6:1) və Syerra-Leone üzərində penaltilər seriyasında (1:1 hesablı heç-heçədən sonra) qələbələr Azərbaycana müvafiq olaraq KONKAKAF və KAF komandalarına qarşı oyunlarda özünəinam və dəyərli təcrübə qazandırdı - keçmişdə nadir hallarda qarşılaşdıqları rəqiblər.
Amma bu, hamısı deyil. Komanda həmçinin kuboku qazandı, çoxsaylı ev azarkeşlərinin güclü dəstəyindən zövq aldı və əlavə bonus olaraq FIFA dünya reytinqində (124-cü, +3) üç pillə yüksəldi.
Bu uğurlar reytinqlərdə dərhal əks olunsa da, əslində aylarla davam edən zəhmətin nəticəsidir. Azərbaycanda futbolun inkişafı üçün əhəmiyyətli səylər göstərilib və nəticələr təkcə milli komandada deyil, həm də klub səviyyəsində görünür. Məsələn, Çəfərquliyevin oynadığı “Qarabağ” klubu bu yaxınlarda UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələn ilk Azərbaycan komandası olub.
Bu müsbət inkişafda Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) əsas rol oynayıb. FIFA həmçinin “FIFA Forward” proqramı vasitəsilə milli futbolda video köməkçi hakim (VAR) texnologiyasının tətbiqi və “Turan Tovuz” Futbol Akademiyasının tikintisi də daxil olmaqla, böyük layihələri dəstəkləyib.
“Biz Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərin baş verdiyini hiss edirik və biz real irəliləyişlər əldə edirik. Həm VAR sistemi, həm də yeni akademiyalar Azərbaycan futbolunu daha peşəkar səviyyəyə qaldırmağa kömək edib. Bu, təkcə hazırkı oyunçular üçün deyil, həm də gələcək nəsillər üçün vacibdir”, - deyə Elvin Cəfərquliyev əlavə edir.
Ölkə açıq şəkildə gələcəyə baxır. Bu ambisiyaların aydın simvolu 2027-ci il FIFA U-20 dünya çempionatına Özbəkistanla birgə ev sahibliyi etməsidir.
“2027 U-20 dünya çempionatı böyük bir tədbir olacaq. Bu, ölkə üçün gözəl bir fürsət və bu nəsil üçün əlavə motivasiya mənbəyidir. Bu kimi turnirlər futbolun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan verir.
Bu kimi yarışlar, əsas məqsədimiz olaraq qalan dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq yolunda mühüm mərhələlərə çevrilə bilər. Beynəlxalq təcrübə qazanmaq həm gələcək oyunçular, həm də özümüz üçün gələcək uğurlar üçün vacibdir”, - Cəfərquliyev bildirir.
Təcrübə, özünəinam və əzmkarlıq... Azərbaycan açıq şəkildə düzgün istiqamətdə irəliləyir", - məqalədə deyilir..