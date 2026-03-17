“Turan Tovuz”un yetirməsi milliyə dəvət olunub

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 17-dən 20-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunun oyunlarında iştirak etmək üçün martın 21-də Bolqarıstanın Plovdiv şəhərinə yola düşəcək.
B Liqasının ikinci qrupunda yer alan U-17 millimiz bu mərhələdə Bolqarıstan, Litva və Malta yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Bakıdakı təlim-məşq toplanışı üçün milliyə dəvət olunan futbolçular arasında “Turan Tovuz”un üzvü Əli Kiçibəyov da yer alıb.