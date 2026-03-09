9 Mart 2026
AZ

“Araz-Naxçıvan”da baş məşqçinin taleyi çempionatın sonunda bəlli olacaq” - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 Mart 2026 17:49
130
“Araz-Naxçıvan”da baş məşqçinin taleyi çempionatın sonunda bəlli olacaq” - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Araz-Naxçıvan”dan mövsümün sonunda bir futbolçunun ayrılacağı iddia olunur.

Məlumata görə, Naxçıvan təmsilçisi hücumçu Ülvi İsgəndərovla əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətində deyil. Elmar Baxşıyevin baş məşqçi olduğu dövrdə heyətə cəlb edilən forvardın çıxışı gözləntiləri doğrultmayıb. Bildirilir ki, hazırkı baş məşqçi Andrey Demçenko da futbolçunun oyunundan razı deyil və bu barədə klub rəhbərliyinə məlumat verib.

Məsələ ilə bağlı “Araz-Naxçıvan” Futbol Klubundan İdman.Biz-ə bildirilib ki, bu məlumat doğru deyil.

“Hazırda belə bir qərar yoxdur. Çempionat başa çatdıqdan sonra kimin qalıb, kimin gedəcəyi məlum olacaq. Çünki baş məşqçinin də taleyinə çempionatın yekununda aydınlıq gələcək”, - deyə klubdan saytımıza bildirilib.

Qeyd edək ki, Ülvi İsgəndərovun “Araz-Naxçıvan”la müqaviləsi yayda başa çatır. O, cari mövsüm Premyer Liqada cəmi 4 matçda (80 dəqiqə) meydanda olub.

İdman.Biz
