9 Mart 2026
AZ

Adil Şükürov “Cəbrayıl” üzərində darmadağından nə danışdı?

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 Mart 2026 14:29
100
Adil Şükürov “Cəbrayıl” üzərində darmadağından nə danışdı?

Brinci Liqanın 17-ci turunda səfərdə “Cəbrayıl”la üz-üzə gələn “Səbail” böyük hesablı qələbə qazandı. “Dənizçilər” sabiq çalışdırıcısı Cavid Hüseynovun rəhbərlik etdiyi bölgə təmsilçisini 4:1 hesabı ilə yendi. “Səbail”in baş məşqçisi Adil Şükürov komandasının prinsipial matçdakı oyununu dəyərləndirib.

48 yaşlı mütəxəssis görüşü belə şərh edib.

“Vacib qələbə qazandıq. İkinci hissənin əvvəlində bir neçə dəqiqəni çıxmaq şərtinə, oyuna nəzarət edən tərəf idik. İstədiyimiz qolları vurmağı bacardıq. Hesaba baxmayaq, asan oyun olmadı. Ümumiyyətlə, bu ərəfədə ardıcıl ağır oyunlarımız var. Növbəti rəqib “Mingəçevirdir. Daha sonra bizi MOİK, “Baku Sportinq”, “Şəfa” ilə görüşlər gözləyir. Hər oyun bizim üçün finala bərabərdir. Bacardıqca arzuladığımız xalları yığmağa çalışacağıq”, - deyə o, fanat.az-a açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, “Səbail” 17 turdan sonra 30 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb və liderdən 9 xal geri qalır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır
15:00
Futbol

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır

Matç saat 20:30-da başlayacaq
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”
13:28
Futbol

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”

Coşqun Diniyev hakim qərarlarını haqlı sayır
Bu gün “Zirə” - “Kəpəz” ilə 27-ci dəfə qarşılaşacaq
13:13
Futbol

Bu gün “Zirə” - “Kəpəz” ilə 27-ci dəfə qarşılaşacaq

Matç saat 18:30-da başlıyacaq
Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO
12:58
Futbol

Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO

O bildirib ki, soyadını dəyişməsi onun öz seçimidir
Vadim Abdullayev: “Vəziyyət həqiqətən ağırdır”
12:13
Futbol

Vadim Abdullayev: “Vəziyyət həqiqətən ağırdır”

“Karvan-Yevlax” “Sumqayıt” matçı 1:1 hesabı ilə başa çatıb
Leandro Andrade: “İmkan verməməliyik ki, “Sabah” xal fərqini artırsın” - MÜSAHİBƏ
11:58
Futbol

Leandro Andrade: “İmkan verməməliyik ki, “Sabah” xal fərqini artırsın” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, “Sabah” güclü komandadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb