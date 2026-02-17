ÇL statistikası: Emmanuel Addai Erlinq Holanddan daha sürətlidir

CIES-in məlumatına görə, “Nyukasl Yunayted”in hücumçusu Entoni Qordon cari Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçusu olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, saatda 37,92 km sürət göstərib. Bu reytinqdə o, “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappeni (35,67 km/saat) və “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holandı (34,87 km/saat) geridə qoyub.

Tam reytinq aşağıdakı kimidir:

1. Entoni Qordon (“Nyukasl Yunayted”, 37,92 km/saat).

2. Entoni Elanqa (“Nyukasl Yunayted”, 36,65 km/saat).

3. Əşrəf Hakimi (PSJ, 36,40 km/saat).

4. Nuno Mendeş (PSJ, 36,12 km/saat).

5. Karlos Borxes (“Brügge”, 35,93 km/saat).

6. Niko O'Reyli (“Mançester Siti”, 35,91 km/saat).

7. Emmanuel Addai (“Qarabağ”, 35,87 km/saat).

8. Abdukodir Xusanov (“Mançester Siti”, 35,8 km/saat).

9. Kilian Mbappe (“Real Madrid”, 35,67 km/saat).

10. Federiko Valverde (“Real Madrid”, 35,53 km/saat).

11. Harvi Barns (“Nyukasl Yunayted”, 35,48 km/saat).

12. Culiano Simeone (“Atletiko Madrid”, 35,43 km/saat).

13. Lua Openda (“Yuventus”, 35,16 km/saat).

14. Miki van de Ven (“Tottenhem”, 35,11 km/saat).

15. Uqo Ekitike (“Liverpul”, 34,91 km/saat).

16. Erlinq Holand (“Mançester Siti”, 34,87 km/saat).

17. Kristian Kofane (“Bayer”, 34,84 km/saat).

18. Arçi Qrey (“Tottenhem”, 34,82 km/saat).

19. Eder Militao (“Real Madrid”, 34,61 km/saat).

20. Feliks Nmeça (“Borussiya Dortmund”, 34,55 km/saat).