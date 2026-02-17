20 Fevral 2026
AZ

ÇL statistikası: Emmanuel Addai Erlinq Holanddan daha sürətlidir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 Fevral 2026 23:05
187
ÇL statistikası: Emmanuel Addai Erlinq Holanddan daha sürətlidir

CIES-in məlumatına görə, “Nyukasl Yunayted”in hücumçusu Entoni Qordon cari Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçusu olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, saatda 37,92 km sürət göstərib. Bu reytinqdə o, “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappeni (35,67 km/saat) və “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holandı (34,87 km/saat) geridə qoyub.

Tam reytinq aşağıdakı kimidir:

1. Entoni Qordon (“Nyukasl Yunayted”, 37,92 km/saat).
2. Entoni Elanqa (“Nyukasl Yunayted”, 36,65 km/saat).
3. Əşrəf Hakimi (PSJ, 36,40 km/saat).
4. Nuno Mendeş (PSJ, 36,12 km/saat).
5. Karlos Borxes (“Brügge”, 35,93 km/saat).
6. Niko O'Reyli (“Mançester Siti”, 35,91 km/saat).
7. Emmanuel Addai (“Qarabağ”, 35,87 km/saat).
8. Abdukodir Xusanov (“Mançester Siti”, 35,8 km/saat).
9. Kilian Mbappe (“Real Madrid”, 35,67 km/saat).
10. Federiko Valverde (“Real Madrid”, 35,53 km/saat).
11. Harvi Barns (“Nyukasl Yunayted”, 35,48 km/saat).
12. Culiano Simeone (“Atletiko Madrid”, 35,43 km/saat).
13. Lua Openda (“Yuventus”, 35,16 km/saat).
14. Miki van de Ven (“Tottenhem”, 35,11 km/saat).
15. Uqo Ekitike (“Liverpul”, 34,91 km/saat).
16. Erlinq Holand (“Mançester Siti”, 34,87 km/saat).
17. Kristian Kofane (“Bayer”, 34,84 km/saat).
18. Arçi Qrey (“Tottenhem”, 34,82 km/saat).
19. Eder Militao (“Real Madrid”, 34,61 km/saat).
20. Feliks Nmeça (“Borussiya Dortmund”, 34,55 km/saat).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası olub, təyinatlar və istefalar var
19 Fevral 20:18
Azərbaycan futbolu

AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası olub, təyinatlar və istefalar var - FOTO

Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin sədri Tural Eyvazov vəzifəsindən ayrılıb
Məşhur Serbiya klubu Azərbaycan millisinin üzvünü heyətinə qaytarıb
19 Fevral 19:19
Azərbaycan futbolu

Məşhur Serbiya klubu Azərbaycan millisinin üzvünü heyətinə qaytarıb

İslam Həsənov “Srvena Zvezda”ya “Sabah”dan keçib
“Səbail”də qalmaqal: Kapitan komandadan kənarlaşdırıldı
19 Fevral 17:55
Azərbaycan futbolu

“Səbail”də qalmaqal: Kapitan komandadan kənarlaşdırıldı

Yusif Nəbiyevin baş məşqçi ilə mübahisəsi klubdaxili qərarla nəticələndi
Bəhlul Mustafazadə 10-12 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
19 Fevral 16:57
Futbol

Bəhlul Mustafazadə 10-12 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq

“Qarabağ” ötən gün Bakıda “Nyukasl”a 1:6 hesabı ilə uduzub
“Sabah”ın 2026-cı ildə meydana çıxmayan hücumçularının durumu açıqlanıb
19 Fevral 16:40
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın 2026-cı ildə meydana çıxmayan hücumçularının durumu açıqlanıb

Zədədən qayıdış prosesi davam edir
Cahangir Həsənzadə: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bu mərhələyə gəlməsi ayrıca qürur mənbəyidir”
19 Fevral 16:12
Futbol

Cahangir Həsənzadə: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bu mərhələyə gəlməsi ayrıca qürur mənbəyidir”

O, bu cür oyunların Azərbaycan çempionu üçün yaxşı təcrübə və sınaq olduğunu söyləyib
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk matçında məğlub olub - YENİLƏNİB
19 Fevral 15:57
Futbol

Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi fevralın 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub