17 Fevral 2026
AZ

Qazaxıstanda “Neftçi”nin ulduz oyunçusunun mümkün transferi ilə bağlı xəbərlərə reaksiya veriblər

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 Fevral 2026 00:47
155
Qazaxıstanda “Neftçi”nin ulduz oyunçusunun mümkün transferi ilə bağlı xəbərlərə reaksiya veriblər

Qazaxıstanın “Aktobe” futbol klubu “Neftçi”nin kamerunlu hücumçusu Vensan Abubakarı transfer etməyi düşünmür.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Qazaxıstan mediası əvvəllər “qırmızı-ağlar”ın 34 yaşlı hücumçuya maraq göstərdiyini bildirmişdi. Lakin klub hücum xəttini gücləndirmək üçün Abubakarı bir seçim kimi nəzərdən keçirmədiyini açıqlayıb.

Buna görə də oyunçu Azərbaycanda oynamağa davam edəcək. Abubakar “Neftçi”də on oyunda dörd qol vurub.

Hücumçu əvvəllər “Valensiya”, “Loryan”, “Porto”, “Beşiktaş”, “Hatayspor” və Kriştianu Ronaldunun komanda yoldaşı olaraq “Əl-Nəsr” klublarında oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PFL-dən Quba stadionu ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Fevral 20:41
Azərbaycan futbolu

PFL-dən Quba stadionu ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

PFL prezidenti hazırda qış olduğu üçün Quba OİK stadionunun qazonunun yaxşı vəziyyətdə olmadığını etiraf edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Qəbələ”yə qalib gələrək liderliyini qoruyub
16 Fevral 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Qəbələ”yə qalib gələrək liderliyini qoruyub - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnir cədvəlində “Qəbələ” 14 xalla onuncudur, “Sabah” isə 49 xalla birinci yerdədir
Qarlı matçda zədələnən Mateuş Koxalski “Nyukasl”la oyunu buraxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
16 Fevral 17:06
Azərbaycan futbolu

Qarlı matçda zədələnən Mateuş Koxalski “Nyukasl”la oyunu buraxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Şamaxı” ilə keçirilən matç zamanı “Qarabağ”ın qapıçısı qar və şürüşkən stadion səbəbindən zədələnib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyununda hesab açılmayıb - YENİLƏNİB
16 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyununda hesab açılmayıb - YENİLƏNİB

Matç Şamaxı şəhər stadionunda baş tutub
“Karyeranı bitirən futbolçuların çoxu ya bərbər, ya da taksi sürücüsü olur” - Elgün Abbaslının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
16 Fevral 16:21
Futbol

“Karyeranı bitirən futbolçuların çoxu ya bərbər, ya da taksi sürücüsü olur” - Elgün Abbaslının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Zəngəzur” klubunun lideri 17:1 hesablı qələbə və məşqçilik ambisiyalarından danışdı
AFFA rəsmisi “Qalatasaray” - “Yuventus” matçına təyinat alıb
16 Fevral 15:45
Futbol

AFFA rəsmisi “Qalatasaray” - “Yuventus” matçına təyinat alıb

Qarşılaşma fevralın 17-də İstanbulda yerləşən “Ali Sami Yen” stadionunda baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Fevral 02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq