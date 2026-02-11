12 Fevral 2026
“Kəpəz” rəsmiləri, baş məşqçi və kapitan Veysəl Rzayevin səhhəti ilə maraqlanıblar - FOTO

11 Fevral 2026 22:35
“Kəpəz” rəsmiləri, baş məşqçi və kapitan Veysəl Rzayevin səhhəti ilə maraqlanıblar

“Kəpəz”in İdarə Heyətinin üzvü Fərman Əlizadə, infrastruktur rəhbəri Ruslan Məmmədov, baş məşqçi Azər Bağırov və komandanın kapitanı Əli Səmədov futbolçu Veysəl Rzayevi ziyarət ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub nümayəndələri Veysəlin səhhəti ilə yaxından maraqlanıb, ona mənəvi dəstək göstərərək tezliklə tam sağalmasını və yaşıl meydanlara qayıtmasını arzulayıblar.

Qeyd edək ki, “Kəpəz” Veysəl Rzayevin transferini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

