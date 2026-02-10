10 Fevral 2026
“Turan Tovuz” “Şaxtyor”un yetirməsini transfer edib

10 Fevral 2026 21:27
“Turan Tovuz” “Şaxtyor”un yetirməsini transfer edib

“Turan Tovuz” müqavilə əsasında Rusiyanın “Lokomotiv” (Moskva) klubuna məxsus olan Mark Mampassini transfer edib.

İdman.Biz bildirir ki, müdafiəçi icarə əsasında mövsümün sonunadək bölgə təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq.

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Donetsk “Şaxtyor”unun (Ukrayna) yetirməsi olan 22 yaşlı futbolçu karyerası ərzində Ukraynada “Mariupol”, Türkiyədə “Antalyaspor”, Belçikada isə “Kortriyk”in formasını geyinib.

Ukrayna Premyer Liqasında “Mariupol”un heyətində 21 oyunda meydana çıxan futbolçu, Belçika Yüksək Liqasında 35, Rusiya Premyer Liqasında isə 18 oyunda meydanda olub. Karyerası ərzində ümumilikdə 87 oyun keçirən mərkəz müdafiəçisinin aktivində 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə var.

