“Kolambus Kru”nun rəsmisi: “Səbirsizliklə Nərimanın klubumuzda inkişafını görməyi gözləyirik”

ABŞ-ın “Kolambus Kru” klubunun baş meneceri İssa Tall Nəriman Axundzadənin transferini yüksək qiymətləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə MLS təmsilçisinin rəsmi saytına açıqlamasında deyib.
“Nəriman komandamıza başqa bir ölçü qatacaq, fərqli bir bacarıq gətirəcək. Onun texniki bacarıqları, iş tempi ilə birlikdə oyun tərzimizə yaxşı uyğunlaşacaq. Gənc yaşına baxmayaraq, Nəriman artıq ölkə daxilində, Avropa səviyyələrində və milli komandasında dəyərli təcrübə qazanıb. Ona “Kolambus”a xoş gəlmisən deməkdən məmnunuq və onun klubumuzda inkişafını görməyi səbirsizliklə gözləyirik”, - Tall bildirib.
21 yaşlı futbolçu ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb.