Saşa İliç: “Zirə” kimi komandaya qarşı diqqətli olmaq lazımdır”

“Kubok oyunları iki matçdan ibarətdir. Bu gün meydanda bərabər oyun gördük”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Sumqayıt”ın baş məşqçisi Saşa İliç Bizon Azərbaycan Kuboku 1/4 final mərhələsinin “Zirə” ilə ilk oyunundan sonra deyib.
Matç 0:0 hesabı ilə başa çatıb.
“Hər iki komandanın bir neçə qol epizodu oldu. Nəticəni ədalətli hesab edirəm.
Kubok matçıdır. Təbii ki, ehtiyatlı oynadıq. Havanın da təsiri oldu. “Zirə” kimi komandaya qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Rəqibin də çox şansları olmadı.
Həmişə demişəm ki, daha sadə oynamalıyıq. Topu itirəndə mübarizəni davam etdirməliyik”, - İliç bildirib.