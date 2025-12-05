Azər Bağırov: “Qələbəyə çox inanırdım”

“Düşünürəm ki, azarkeşlərimiz, ümumiyyətlə hamımız üçün maraqlı oyun oldu”.
İdman.Biz bildirir ki, “Kəpəz”in baş məşqçisi Azər Bağırov “Araz-Naxçıvan” Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final oyunundan sonra bu sözləri deyib.
Oyun 1:0 hesabı ilə “Kəpəz”in qələbəsi ilə qurtarıb.
“Nədənsə çox inanırdım qələbəyə. Keçən oyundan bəri oyunçularla “Araz-Naxçıvan” barədə danışmışdıq. Səhvsiz oynasaq qələbə qazana bilərik. Düşünürəm ki, müdafiədə bu gün yaxşı oynadıq və lazımi qələbəmizi qazandıq”, - Bağırov bildirib.