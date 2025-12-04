Elmar Baxşıyev: “Bu durumdan çıxmaq üçün daha artığını etməliyik”

“Oyuna komanda olaraq pis qoşulduq. Kubok və çempionat fərqli yarışdır. Burada gərək əlindən gələnin yüz faizini edəsən ki, məqsədinə çatasan”.
İdman.Biz bildirir ki, bunu “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Elmar Baxşıyev Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında bildirib.
“Araz-Naxçıvan” – “Kəpəz” qarşılaşması gəncəlilərin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Naxçıvan kollektivi mübarizəni dayandırıb.
“Açığı, son 5-6 oyunda komandamı tanıya bilmirəm. Meydanda görmək istədiyim komanda yoxdur. Təbii ki, problem özümüzdədir. Bu durumdan çıxmaq üçün daha artığını etməliyik. Hər bir məğlubiyyət təzyiq yaradır. Önəmli olan məğlubiyyət yox, komandanın meydanda göstərdiyi oyundur. Çox zəif çıxış etdik. Səbəbini araşdırmalı, daha yaxşı çıxış etmək məcburiyyətindəyik”, - Baxşıyev bildirib.