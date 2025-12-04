“Qarabağ” - “Ayaks” oyununun biletləri satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR

Azərbaycanın “Qarabağ” futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Niderlandın “Ayaks” komandası ilə keçirəcəyi oyunun biletləri bu gün saat 15:00-dan satışa çıxarılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50 və 75 AZN olaraq müəyyənləşdirilib.
VIP sektorlar üçün biletlərin qiyməti 200, 250, 300, 400 AZN, VVIP sektoru üçün isə 1000 AZN-dir.
Biletlər yalnız iTicket.az mobil tətbiqi və rəsmi saytından əldə edilə bilər.
Onlayn alış zamanı problem yaşayan azarkeşlər iTicket.az satış məntəqələrinə, Park Bulvarda yerləşən “Qarabağ” “fan-şop”una və Tofiq Bəhramov adına stadionun kassalarına müraciət edə bilərlər.
Klub azarkeşləri saxta biletlərdən ehtiyatlı olmağa çağırıb. Stadiona giriş yalnız QR bilet vasitəsilə mümkündür.
Qeyd edək ki, dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.