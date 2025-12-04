4 Dekabr 2025
Said El Mala Avropanı silkələyir - 19 yaşlı “Köln” ulduzunu beş güclü komanda izləyir

Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 15:53
43
Said El Mala Avropanı silkələyir - 19 yaşlı “Köln” ulduzunu beş güclü komanda izləyir

Almaniyanın “Köln” futbol klubunun 19 yaşlı cinah hücumçusu Said El Mala Bundesliqada göstərdiyi performansla Avropanın nəhəng klublarını hərəkətə gətirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 12 oyunda 501 dəqiqədə 5 qol və 3 assistlə mövsümə damğa vuran gənc futbolçu “Mançester Yunayted”, “Liverpul”, “Çelsi”, “Bayern Münhen” və Pep Qvardiolanın diqqət mərkəzinə düşüb.

187 sm boyu, driblinq bacarığı və oyun içi qərarları ilə “köhnə məktəb” cinah futbolçularına bənzədilən El Mala ötən mövsüm icarədə “Viktoriya Köln”də 13 qol vurduqdan sonra “Köln”lə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb.

Ekspert Endi Brassell gənc ulduzun texniki keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirərək onun üçün ən məntiqli variantın “Mançester Yunayted” olduğunu bildirib.
“Köln” azarkeşləri isə El Malanı klubun Florian Virtzdən sonra itirdiyi dəyərin əvəzini çıxacaq böyük transfer fürsəti kimi görürlər.

İdman.Biz

