4 Dekabr 2025
AZ

Kaxaber Tsxadadze: “Rəqibə yuxarıdan aşağı baxmaq olmaz”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 20:36
40
Kaxaber Tsxadadze: “Rəqibə yuxarıdan aşağı baxmaq olmaz”

“Qəbələ” üçün Azərbaycan Kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlmək vacib idi”.

İdman.Biz bildirir ki, bunu “Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze “Şəfa” ilə Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

“Qəbələ” – “Şəfa” qarşılaşması bölgə klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

“Kubokda növbəti mərhələyə yüksəlmək vacib idi. “Araz-Naxçıvan”la çətin oyundan sonra komandada yorğunluq var idi. İlk dəqiqələrin çətin olacağını bilirdik. “Şəfa” çox yaxşı komandadır. Kompakt şəkildə müdafiə olunurlar. Premyer Liqaya yüksəlməyə əsas namizədlərdən biridir. Qol vurduqdan sonra sakitləşdik. Bundan yaralanan rəqib hesabı bərabərləşdirdi.

Rəqibə yuxarıdan aşağı baxmaq olmaz. Çətin qrafikimiz var. Qarşıda bizi “Turan Tovuz”la oyun gözləyir. Bu qələbələr bizə inam verməlidir. Qış fasiləsinə kimi 3 vacib oyunumuz var. Çalışacağıq ki, maksimim xal toplayaq”, - baş məşqçi bildirib.

“Qırmızı-qaralar” 1/4 finalda “Sabah”la üz-üzə gələcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub - YENİLƏNİR + VİDEO
21:02
Futbol

Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub - YENİLƏNİR + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçiriləcək
İmişlidə müəllim şagirdlərinin futbol oyununu çəkib ictimailəşdirdi - VİDEO
18:25
Futbol

İmişlidə müəllim şagirdlərinin futbol oyununu çəkib ictimailəşdirdi - VİDEO

Bədən tərbiyəsi müəllimi qeyd edib ki, böyük futbolçuların hekayəsi məhz belə meydançalardan başlayır
Qurban Qurbanovun 17 il əvvəlki fotosu yenidən gündəm oldu - FOTO/VİDEO
16:44
Futbol

Qurban Qurbanovun 17 il əvvəlki fotosu yenidən gündəm oldu - FOTO/VİDEO

Onun “Qarabağ”la ilk müqavilə imzaladığı anın görüntüləri yayılıb
“Qarabağ” - “Ayaks” oyununun biletləri satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR
15:41
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” oyununun biletləri satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR

ÇL-in əsas mərhələsi üçün Bakıdakı qarşılaşmaya bilet qiymətləri açıqlandı
Bədavi Hüseynovdan karyerası ilə bağlı mühüm açıqlama
15:29
Futbol

Bədavi Hüseynovdan karyerası ilə bağlı mühüm açıqlama

Təcrübəli oyunçu “Qarabağ”dan başqa komandaya keçməsinin mümkünsüzlüyünü də dilə gətirib
AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verdi
14:50
Futbol

AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verdi

U-14 Qızlar Liqasında “Pirallahı” və “Ümid” komandalarına heyətdə yetərsay olmadığı üçün texniki məğlubiyyət verilib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları