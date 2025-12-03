3 Dekabr 2025
AZ

Qurban Qurbanov: “Görünən odur ki, “Karvan-Yevlax” bizi yaxşı təhlil edib”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 23:03
35
Qurban Qurbanov: “Görünən odur ki, “Karvan-Yevlax” bizi yaxşı təhlil edib”

“Karvan-Yevlax” komandası “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov “Karvan-Yevlax”a qarşı Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

“Qarabağ” – “Karvan-Yevlax” oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə qurtarıb.

“Futbolçularımı qələbəyə görə təbrik edirəm. Həqiqətən intizamlı oyun nümayiş etdirdik. Bu cür qarşılaşmalarda səbir nümayiş etdirmək lazımdır. Bu rəqibə qarşı 4 gün əvvəl də mübarizə aparmışdıq. Görünən odur ki, “Karvan-Yevlax” bizi yaxşı təhlil edib. 80 dəqiqə onların qapısına qol vura bilmədik. İmkanlarımız var idi, dəqiqlik çatmadı. Belə oyunlar bəzən futbolçular üçün böyük fayda verir. Rəqib səni yaxşı tanıyır və oynamağa imkan vermir. Azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm. “Karvan-Yevlax”a və Füzuli Məmmədova uğurlar arzulayıram”, - Qurbanov bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Füzuli Məmmədov: “Qarabağ”a qalib gəlmək çox çətindir”
22:19
Azərbaycan futbolu

Füzuli Məmmədov: “Qarabağ”a qalib gəlmək çox çətindir”

“Qarabağ” – “Karvan-Yevlax” oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib
Dambrauskas: “Ardıcıl olaraq eyni rəqibə qarşı oynamaq çətindir”
21:35
Azərbaycan futbolu

Dambrauskas: “Ardıcıl olaraq eyni rəqibə qarşı oynamaq çətindir”

“Sabah” “İmişli” oyunu 2:1 hesabı ilə Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub
Azərbaycanlı qapıçı Avropa klubundan FİFA-ya şikayət etdi
20:30
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanlı qapıçı Avropa klubundan FİFA-ya şikayət etdi

Balkan təmsilçisi 3 aya yaxın müddət ərzində onun əməkhaqqısını ödəməyib
Cəlilabadda yeniyetmənin Messisayağı qolu: Kənd sakini AFFA-ya səsləndi - VİDEO
20:00
Futbol

Cəlilabadda yeniyetmənin Messisayağı qolu: Kənd sakini AFFA-ya səsləndi - VİDEO

Bölgəmizdə istedadlı uşaqların futbol oyununa biganə qalmaq mümkün deyil
AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib
18:50
Azərbaycan futbolu

AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

Görüşdə müvafiq struktur bölmələrinin nümayəndələri iştirak ediblər

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz