Qurban Qurbanov: “Görünən odur ki, “Karvan-Yevlax” bizi yaxşı təhlil edib”

“Karvan-Yevlax” komandası “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov “Karvan-Yevlax”a qarşı Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.
“Qarabağ” – “Karvan-Yevlax” oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə qurtarıb.
“Futbolçularımı qələbəyə görə təbrik edirəm. Həqiqətən intizamlı oyun nümayiş etdirdik. Bu cür qarşılaşmalarda səbir nümayiş etdirmək lazımdır. Bu rəqibə qarşı 4 gün əvvəl də mübarizə aparmışdıq. Görünən odur ki, “Karvan-Yevlax” bizi yaxşı təhlil edib. 80 dəqiqə onların qapısına qol vura bilmədik. İmkanlarımız var idi, dəqiqlik çatmadı. Belə oyunlar bəzən futbolçular üçün böyük fayda verir. Rəqib səni yaxşı tanıyır və oynamağa imkan vermir. Azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm. “Karvan-Yevlax”a və Füzuli Məmmədova uğurlar arzulayıram”, - Qurbanov bildirib.