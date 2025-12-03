Azərbaycanlı qapıçı Avropa klubundan FİFA-ya şikayət etdi

Millinin sabiq qapıçısı Yusif İmanov FİFA-ya müraciət edib.
İdman.Biz Sportinfo-az-a istinadən bildirir ki, O, son 3 ayda formasını geyindiyi “Malışeva”dan şikayətçidir.
Səbəb sadədir - Kosova klubu bu ilin avqustunda sıralarına qatdığı azərbaycanlı kiper qarşısında götürdüyü maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməyib.
Balkan təmsilçisi 3 aya yaxın müddət ərzində onun əməkhaqqısını ödəməyib. Yusif bu üzdən “Malışeva” ilə kontraktını birtərəfli qaydada pozub və Azərbaycana dönüb.
İndi onlar yığmamızın eks qapıçısına borcunu ödəməlidir. Əks halda, “Malışeva”ya transfer qadağası qoyulacaq.
Yayda “Sabah”ı Kosovo komandasına dəyişmişq İmanov bu dəfə “Kəpəz”lə anlaşıb. Sözləşmə gələn ilin yayınadək, yəni, mövsümün sonunadək qüvvədədir.