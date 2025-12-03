Dambrauskas: “Ardıcıl olaraq eyni rəqibə qarşı oynamaq çətindir”

3 Dekabr 2025
3 Dekabr 2025 21:35
32
“Öncədən də demişdim ki, bu gün oyun çətin olacaq. Eyni rəqibə qarşı ardıcıl 2 dəfə oynamaq çətindir. Rəqib də, biz də əvvəlki oyundan nəticələr çıxarmışdıq, bəzi düzəlişlər etmişdik. Düzdür, bu gün nə rəqib, nə də biz öz yaxşı oyunumuzu göstərə bildik”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində “İmişli”yə qarşı matçından sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.

“Sabah” “İmişli” oyunu 2:1 hesabı ilə Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib.

“Birinci hissə o qədər də yaxşı çıxış etmədik. İkinci hissə rəqibin təhlükəli epizodlar yaratdılar. Yaxşı müdafiə olunduq. Bilirdik ki, ikinci hissədə rəqib irəli atılacaq. Oyunçularımın və ev tapşırıqlarını hazırlayan köməkçimin də haqqını verməliyəm. İkinci hissədə daha açıq oyun oldu. Əks hücumlardan fərqlənərək, oyunu bitirə bilərdik. Təəssüf ki, qol fürsətlərindən yararlana bilmədik. Oyunu əlavə vaxta apardıq. Məni üzən o idi ki, qol fürsətlərindən istifadə edə bilmədik. Kubok oyunudur, penaltilərə qədər gedə bilərdi. Ona görə sonlara yaxın gərginlik var idi. Futbolçularımın haqqını verməliyəm. Bizə dəstək olan azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm. Sabah bərpa olunmalıyıq, daha sonra bizi “Neftçi”yə qarşı vacib matç gözləyəcək”, - Dambrauskas bildirib.

