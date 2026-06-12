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Atletika üzrə ölkə çempionatına start verilib - FOTO

Atletika
Xəbərlər
12 İyun 2026 21:03
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Atletika üzrə ölkə çempionatına start verilib

Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan çempionatına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, açılış mərasimində çıxış edən federasiyanın vitse-prezidenti Könül Nurullayeva yarışın əhəmiyyətindən danışaraq idmançılara uğurlar arzulayıb.

Azərbaycan çempionatında milli komandamızın üzvləri də daxil olmaqla paytaxtın müxtəlif klublarının, həmçinin Gəncə, İsmayıllı, Bərdə, Xızı və Ordubadı təmsil edən 135 atlet mübarizə aparır. Yarış Avropa çempionatı və Balkan çempionatına seçim və hazırlıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Çempionatın ilk günündə müvafiq olaraq kişilərdə və qadınlarda 100 metr məsafəyə qaçışda Həmid Nəbiyev və Lamiyə Vəliyeva, 400 metrdə Cavid Məmmədov və İlahə Quliyeva, 1500 metrdə Bəxtiyar Əsgərli və Nila Heydərova, 3000 metr məsafəyə maneələrlə qaçışda Əmrah Nağıyev Azərbaycan çempionu olub.

Üç təkanla tullanmada Rüstəm Məmmədov və Yekaterina Sarıyeva, hündürlüyə tullanmada Bülbül Babayev və Zeynəb Qəmbərova, nüvəitələmədə İsmayıl Əliyev və Səkinə Hacızadə, nizəatmada Orxan Qasımov və İradə Əliyeva fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

İdman.Biz
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