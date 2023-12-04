Гасан Алиев: "Гурбан Гурбанов не виноват, судья ошибся" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасана Алиева сайту İdman.biz.

- В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Как бы вы прокомментировали этот мундиаль?

- Соревнование прошло очень хорошо. Я участвовал во многих турнирах в разных странах. Но такой организации, как в Азербайджане, не было. Этот мундиаль в нашей стране запомнился интересными моментами.

- Сборная завершила чемпионат с 8 медалями. Какие спортсмены оправдали ваши ожидания?

- Каждый из борцов, от которого я ожидал высокого результата, оправдал доверие, они боролись до конца. У нас были спортсмены в некоторых весовых категориях, которые показали высокие результаты. А в нескольких поединках наши представители уступали, проиграв на последних секундах. Потому что некоторые из них не прошли должным образом сборы, так как были на действительной военной службе. В общем зачете достаточно неплохой результат - 4 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали. Как тренер я остался доволен результатами ребят.

- А кем вы были разочарованы?

- Я ждал чемпионства от Гурбана Гурбанова (77 кг), но не получилось. Здесь не было его вины. Так получилось из-за ошибки и неопытности судьи. Конечно, он не сделал этого предвзято, но если бы он перевел соперника Гурбана в партер, то тогда Гурбан бы победил.

- Престижные соревнования по борьбе в этом году завершились. Как провела сборная этот год?

- За год были достаточно высокие результаты. Наша сборная заняла второе место на чемпионате Европы, мы впервые в истории стали чемпионами мира. Это огромный успех. 2023-й год был для нас успешным. В этом году мы добились наилучших результатов.

- Каковы ваши ожидания от нового года?

- Чемпионат мира среди военнослужащих был последним международным соревнованием по борьбе. После этого остался только чемпионат страны. Мы начнем тренировочный сбор с января 2024 года. Наших борцов ждут большие соревнования, такие как чемпионат Европы, турниры лицензионного характера и, самое главное, - летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже. По этой причине мы сделаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz