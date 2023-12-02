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11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

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2 Декабря 2023 15:53
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Как передает İdman.biz, в нем приняли участие 222 спортсмена из 18-ти стран. Сборная Азербайджана завершила мундиаль с 21-й медалью в активе (11-3-7).

В оставе команды по греко-римской борьбе чемпионами стали Нихад Гулузаде (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг). А Азад Алиев (82 кг), Гурбан Гурбанов (77 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг) примерили бронзу. В общем зачете «классики» заняли третье место
В соревнованиях «вольников» золото примерили Али Рагимзаде (55 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) удостоился серебра, а бронза в активе Фарида Джаббарова (86 кг). Этот результат позволил выиграть общий зачет.

В женской борьбе победу отпраздновали Рузанна Мамедова (49 кг)и Жаля Алиева (57 кг). Серебро выиграла Наргиз Самедова (50 кг), а бронзы удостоились Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг).

İdman.biz

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