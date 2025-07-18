Азербайджанские борцы завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали в Будапеште – ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали три медали во второй соревновательный день рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, Арсений Джиоев (86 кг) завоевал золотую медаль — его соперник не явился на поединок.

В свою очередь, Магомедбашир Ханиев (74 кг) стал обладателем серебряной медали, уступив в финальной схватке. Наконец, Абубакр Абакаров (92 кг) стал обладателем бронзовой медали. Как и Джиоев, Абакаров также не провел решающую схватку, так как его соперник не вышел на поединок.

Напомним, в четверг вольники Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) завоевали серебряные медали турнира.

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Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) стал победителем рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, в финальном поединке Джиоев должен был бороться с представителем Бахрейна Магомедхабибом Кадимагомедовым, но последний не вышел на решающую схватку, и Джиоев завоевал золото.

Другой азербайджанский вольник Магомедбашир Ханиев (74 кг) стал обладателем серебряной медали. В финале он потерпел поражение от Коты Такахаши (Япония, 0:4).

Напомним, накануне Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) также завоевали серебряные медали.

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В Будапеште продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований на ковер вышли пять азербайджанских борцов вольного стиля, двое из которых пробились в финал.

Магомедбашир Ханиев (74 кг) уверенно прошел турнирную сетку, поочередно победив Алибека Абдыкассымова и Елдоса Куанышбая из Казахстана, а в полуфинале одолев Магомедрасула Аслуева из Бахрейна. В финале он встретится с японцем Котой Такахаши.

Арсений Джиоев (86 кг) также вышел в финал. Он одолел Торнике Самхарадзе (Грузия), Бориса Макоева и Османа Гочена (Турция). В финальной схватке его соперником станет Магомедхабиб Казимагомедов (UWW).

Абубакр Абакаров (92 кг) уступил на старте Тренту Хидлею (США), но получил шанс побороться за бронзу, поскольку его соперник вышел в финал. В утешительной схватке Абакаров победил венгра Криштиана Ангяла и теперь встретится с Дауреном Куруглиевым (Греция) в борьбе за третье место.

Осман Нурмагомедов (92 кг) начал турнир с победы над Магомедом Шапировым (Бахрейн), но в четвертьфинале уступил Куруглиеву.

Туран Байрамов (74 кг) завершил выступление после поражения в первом круге от американца Дэвида Аарона Карра.

На данный момент в активе сборной Азербайджана две серебряные медали, которые ранее завоевали Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг).

İdman.biz