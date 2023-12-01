Жаля Алиева стала чемпионкой мира, Биргюль Солтанова заняла 3-е место

Женская сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку.

İdman.biz сообщает, что на третий день мундиаля на пьедестал почета поднялись Жаля Алиева (57 кг) с золотой медалью, и Биргуль Солтанова (62 кг) - с бронзовой.

Таким образом, количество медалей нашей сборной в этом виде спорта достигло 6. В предыдущие дни чемпионата мира чемпионкой стала Рузанна Мамедова (49 кг). Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, Наргиз Самедова (50 кг) и Гюльтекин Ширинова (53 кг) заняли 3-и места.

Отметим, что наши борцы на этом турнире завоевали 7 медалей.

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