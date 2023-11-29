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Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

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29 Ноября 2023 20:11
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Число золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в первый день проходящего в Баку 36-го чемпионата мира по военной борьбе, достигло четырех.

İdman.biz сообщает, что Ибрагим Юсубов (92 кг) выиграл в нашей команде 4-ое золото. В финальном матче он победил своего турецкого соперника.

До этого титула чемпиона удостоились Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг) и Туран Байрамов (74 кг).

В поединках женщин-борцов Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.

Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

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19:59

Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на прошедшем в Баку 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха добился Туран Байрамов (74 кг).

Он завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе. В финальном поединке Байрамов с большим преимуществом одолел своего иранского соперника. Это третья золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на чемпионате мира. Первую золотую медаль завоевал Али Рагимзаде (65 кг), вторую - Гаджи Алиев (70 кг).

Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

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19:39

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на прошедшем в Баку 36-м чемпионате мира по военной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, трехкратный чемпион мира, выступающий в весовой категории до 70 кг, в финальном поединке победил своего иранского соперника и поднялся на вершину пьедестала почета.

Это вторая золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на соревнованиях.

Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

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19:29

Азербайджанский борец вольного стиля Али Рагимзаде завоевал золотую медаль на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

İdman.biz сообщает, что наш борец, выступающий в весовой категории до 65 кг, в финальном поединке победил своего монгольского соперника.

Это первая медаль Азербайджана на международном турнире.

Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

İdman.biz

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