Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Число золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в первый день проходящего в Баку 36-го чемпионата мира по военной борьбе, достигло четырех.
İdman.biz сообщает, что Ибрагим Юсубов (92 кг) выиграл в нашей команде 4-ое золото. В финальном матче он победил своего турецкого соперника.
До этого титула чемпиона удостоились Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг) и Туран Байрамов (74 кг).
В поединках женщин-борцов Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.
Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.
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19:59
Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на прошедшем в Баку 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.
Как сообщает İdman.biz, такого успеха добился Туран Байрамов (74 кг).
Он завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе. В финальном поединке Байрамов с большим преимуществом одолел своего иранского соперника. Это третья золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на чемпионате мира. Первую золотую медаль завоевал Али Рагимзаде (65 кг), вторую - Гаджи Алиев (70 кг).
Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.
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19:39
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на прошедшем в Баку 36-м чемпионате мира по военной борьбе.
Как сообщает İdman.biz, трехкратный чемпион мира, выступающий в весовой категории до 70 кг, в финальном поединке победил своего иранского соперника и поднялся на вершину пьедестала почета.
Это вторая золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на соревнованиях.
Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.
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19:29
Азербайджанский борец вольного стиля Али Рагимзаде завоевал золотую медаль на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.
İdman.biz сообщает, что наш борец, выступающий в весовой категории до 65 кг, в финальном поединке победил своего монгольского соперника.
Это первая медаль Азербайджана на международном турнире.
Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре «Серхедчи», завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.
İdman.biz