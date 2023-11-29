В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Idman.biz, в мероприятии, прошедшем в спортивном комплексе «Серхедчи», приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент Международного Совета военного спорта по Европе Дирк Шведе и заместитель начальника Государственной пограничной службы Аббас Халилов.

Церемония началась с парада стран-участниц чемпионата в сопровождении оркестра, а на сцену был вынесен флаг Азербайджана. Затем прозвучал государственный гимн и был поднят флаг Военно-спортивного совета.

Открывая мероприятие, Василева во вступительной речи отметила, что борьба в Азербайджане имеет древние традиции. Она подчеркнула, что успехи наших борцов являются результатом внимания и заботы господина Президента Ильхама Алиева к спорту.

В свою очередь, Шведе подчеркнул, что Азербайджан развивается во всех сферах: "Я высоко ценю организацию соревнований. Для нас это важный фактор. Здесь есть все условия и я уверен, что соревнование пройдет в дружеской атмосфере».

Вместе с тем, Халилов выразил удовлетворение проведением чемпионата мира в Баку. Он заметил, что следствием заботы о спорте президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране проводятся многие международные соревнования: "Тот факт, что чемпионат мира совпадает со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет для нас особое значение. Спорт отражает символы мира и дружбы. Азербайджан известен в мире как спортивная страна».

Затем ЧМ был объявлен открытым.

Отметим, что чемпионат завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz