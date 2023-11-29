ЧМ среди военнослужащих начинается в Баку

Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. В спорткомплексе «Серхедчи» выступят 222 спортсмена из восемнадцати стран. Хозяева ковра является основными претендентами на победу, учитывая текущий состав.

Как передает İdman.biz, ЧМ среди военнослужащих по традиции собирает сильный состав. Исторически сложилось так, что в нем выступают многие лидеры мировой борьбы, для которых соревнование не менее важно, чем мундиаль в его классическом понимании. Неспроста Объединенный мир борьбы, отмечая главные события ноября, выделил старт в Баку.

В первые дни состоятся соревнования по вольной и женской борьбе. Уже на старте соревнования особое внимание будет приковано к трехкратному чемпиону мира Гаджи Алиеву (70 кг), бронзовому призеру прошлогоднего ЧМ Турану Байрамову (74 кг), че6мпиону Европы Алиаббасу Рзазаде (57 кг). Также на ковер выйдут Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Орхан Аббасов (79 кг), Фарид Джаббаров (86 кг), Ибрагим Юсубов (92 кг), Зефер Алиев (97 кг) и Рахим Гамидли (125 кг).

Состав представляет из себя сплав молодости и в каждом весе есть спортсмен, который может выстрелить.

Вместе с тем, одно изменение произошло в составе команды по женской борьбе. Наставник Тогрул Аскеров привлек Наргиз Самедову, заменившую в весе до 55 кг Рузанну Мамедову. В остальном же на ковер выйдут Эльнура Мамедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Биргюль Султанова (62 кг).

Между тем, тренер по греко-римской борьбе Гасан Алиев на домашнем ЧМ даст шанс Фариду Садыхлы (55 кг), Нихаду Гулузаде (60 кг), Зие Бабашову (63 кг), Гасану Мамедли (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Гурбану Гурбанову (77 кг), Азаду Алиеву (82 кг), Лачину Велиеву (87 кг), Мурад Ахмедалиев (97 кг) и Сархан Мамедов (130 кг).

С точки зрения опыта выделяется чемпион Европы Ганизаде, также можно отметить чемпиона мира по молодежи Гулузаде. Команда вполне может показать максимальный результат в родных стенах и завоевать несколько золотых наград.

Соревнование проходит под девизом «Дружба в спорте» и в нем принимают участие команды из Турции, России, США, Бразилии, Италии, Алжира, Монголии и многих других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz