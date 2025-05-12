Азербайджанские борцы тренируются в разных регионах

Продолжается интенсивная подготовка к предстоящим ответственным соревнованиям национальных сборных команд по борьбе в различных возрастных группах.

İdman.biz сообщает, что взрослая сборная страны по греко-римской борьбе проводит учебно-тренировочные сборы во Владикавказе.

Завершив выступление на турнире «Чемпионы», проходящем в Анталье, наша сборная U-20 без перерыва приступила к очередному этапу подготовки. С 11 по 24 мая команда проведет учебно-тренировочный сбор в Олимпийском спортивном комплексе Гаха. Следующий сбор пройдет с 27 мая по 9 июня в Олимпийском спортивном комплексе Хачмаза.

В Гах также будут отправлены борцы вольного стиля той же возрастной группы. Однако региональные сборы нашей сборной U-20 в этой категории охватывают период с 28 мая по 11 июня. До этого времени тренировки будут проходить в Баку.

Наша взрослая сборная по вольной борьбе начнет очередной тренировочный сбор в Олимпийском спортивном комплексе Губы 14 мая. В двухнедельном подготовительном процессе также примет участие сборная Турции.

Наши женщины-борцы поделились на две группы. Команда до 20 лет и взрослая базируются в Олимпийском спортивном комплексе Губы, а национальные команды U-15 и U-17 базируются в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона. Оба сбора пройдут с 11 по 24 мая.

Наша сборная по вольной борьбе U-17 тренируется в Олимпийском спортивном комплексе Хачмаза с 7 мая. Подготовительный процесс, проводимый совместно с командой Узбекистана соответствующей возрастной категории, завершится 21-го мая.

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