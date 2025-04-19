19 Апреля 2025
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Стали известны победители исторического чемпионата Азербайджана

Борьба
Новости
19 Апреля 2025 22:22
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Стали известны победители исторического чемпионата Азербайджана

Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе Астары состоялось первенство страны по женской борьбе среди возрастных категорий U15 и U17.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, впервые проведённых в таком формате, приняли участие более 60 спортсменов.

Победителями первенства страны до 15 лет стали Ульвия Мусаева (Гянджа, 33 кг), Наргиз Джафарзаде (Гянджа, 36 кг), Лейла Аскерова (Гянджа, 39 кг), Мадина Керимова (Гянджа, 42 кг), Нурай Джафарли (Астара, 46 кг), Гюнель Керимли (Абшерон, 50 кг), Марьям Эмрели (Абшерон, 54 кг), Инджи Абдуллаева («Нефтчи», 58 кг), Рена Нуриева (АИЖА, 66 кг), Симура Абдуллаева (Шамкир, свыше 66 кг).

Золотые медали в возрастной категории до 17 кг завоевали Хадиджа Гурбанзаде (Мушвигабад), Хадиджаханум Талыбова (Гянджа, 53 кг), Ульвия Мусаева (АГФ, 57 кг), Эсра Мамедли («Нефтчи», 61 кг), Фидан Бабаева (Абшерон, 65 кг).

İdman.biz

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