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Определились сильнейшие борцы Азербайджана - СПИСОК - ФОТО

Борьба
Новости
18 Апреля 2025 17:59
18
Определились сильнейшие борцы Азербайджана - СПИСОК - ФОТО

Завершились соревнования борцов греко-римского стиля в первенстве страны U-17.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.

В последний день соревнований, которые впервые прошли в Олимпийском спортивном комплексе Астары, завершились соревнования в пяти весовых категориях. Определились победители в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Отметим, что завтра на этой же арене пройдут чемпионаты страны по женской борьбе U-15 и U-17.

Греко-римская борьба
48 кг
1. Гурбан Меджнунов («Нефтчи»)
2. Агшин Панахлы (Кюрдамир)
3. Эльмин Аббасов (Масаллы), Эльмир Аббасов (ДЮСШ-2)

55 кг
1. Айхан Асадлы (ДЮСШ-2)
2. Нихат Бахманов (ДЮСШ-10)
3. Фарид Нурмамедли (МОИК), Хазар Ибрагимов (Сумгайыт, «Тахсил»)

65 кг
1. Рамиль Мусаев (ДЮСШ-5, «Нефтчи»)
2. Нихат Магеррамов (ДЮСШ-2)
3. Гусейн Искендеров (ДЮСШ-2), Гусейн Велизаде (Сумгайыт, AHİTA)

80 кг
1. Ниджат Йейлагалиев (Абшерон)
2. Эмиль Аббасов (ДЮСШ-5, «Нефтчи»)
3. Агиль Микаилов (Абшерон, Шахдаг), Джейхун Солтанов (Ширван)

110 кг
1. Рихад Ибрагимли (Сумгайыт, «Тахсил»)
2. Рауф Муталлимов (Сумгайыт-«Тахсил», AHİTA)
3. Тунджай Алиев (Шамкир), Магомед Мустафаев (ДЮСШ-2)

İdman.biz

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