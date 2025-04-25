Мария Стадник: "После этого случая я обиделась на борьбу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

İdman.biz представляет интервью Offsideplus.az с Марией Стадник, четырехкратной призеркой летних Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой Европы, единственной женщиной-борцом, участвовавшей в Олимпиадах пять раз, и координатором женской борьбы в Федерации борьбы Азербайджана.

"Я ПРЕСЫТИЛАСЬ БОРЬБОЙ"

- Я знаю, что вы из Львова, Украина, и люди из этого города любят говорить по-украински. Давайте поговорим по-украински.

- С удовольствием. Это очень приятно.

- Надеюсь, что если мы будем говорить по-украински, интервью будет более искренним. Давайте начнем наш разговор с языка. Вы давно живете в Азербайджане. Научились говорить по-азербайджански?

- К сожалению, я не говорю по-азербайджански. Но теперь лучше понимаю ваш язык. Мне кажется, что когда я говорю на азербайджанском, то неправильно произношу слова и это звучит смешно. Меня никто не понимает. Ровно три года назад я переехала из Украины в Азербайджан с детьми из-за войны. Раньше я всегда жила в Украине, только летала в Баку от соревнований к соревнованиям. Здесь я обычно общаюсь с людьми на русском языке.

- Давайте перейдем к вопросам о спорте. Если позволите, я вернусь к личным вопросам через минуту.

- Конечно.

- Как вы оцениваете выступление азербайджанских женщин-борцов, которые приняли участие в чемпионате Европы две недели назад?

- Мы не смогли поехать на континентальный чемпионат полным составом. Потому что у нас нет женщин-борцов, которые могли бы представлять нас во всех весовых категориях. Хотя мы выступали всего с четырьмя спортсменками, нам удалось завоевать одну медаль. Уровень чемпионата Европы среди женщин высокий. Поэтому, если у азербайджанской женской сборной по борьбе одна завоеванная медаль, это следует считать хорошим результатом. Причем, медаль могла быть не бронзовой, а золотой. Хотя Жаля Алиева хотела продолжить борьбу в полуфинале, врач не допустил этого из-за травмы.

- В целом, вы остались довольны результатами женской сборной Азербайджана по борьбе?

- Есть люди, которые не могут прыгнуть выше своего роста. Борцы, которые поехали на чемпионат Европы, добились того, на что были способны. Повторюсь, Жаля была близка к завоеванию золотой медали. Рузанна Мамедова еще молода. Думаю, ей не было необходимости ехать на континентальный чемпионат. Но тренеры решили проверить Рузанну, хотели, чтобы борец набралась опыта. Она хорошо себя показывает в соревнованиях среди молодежи. В этот раз тренеры провели эксперимент, чтобы проверить, насколько она готова к борьбе среди взрослых. Правда, Рузанна проиграла в первой схватке, но взамен приобрела опыт. Иногда такие соревнования важны для развития. Надеюсь, что она не будет разочарована результатом, а наоборот, поймет, что ей нужно больше работать над собой.

- Впервые в жизни вы наблюдали за столь престижным соревнованием со стороны, как представитель федерации. Вы всегда были в центре внимания, вас видели на ковре. Как вы себя чувствовали на чемпионате Европы?

- Наверное, я пресытилась борьбой. Когда смотрел поединки на континентальных чемпионатах, то совсем не скучала по борьбе. У меня не было ощущения, что я хочу выйти на ковер именно сейчас. Когда я видела, с какими трудностями сталкиваются девушки, когда опускают вес, как они волнуются, то вспоминала моменты, когда раньше испытывала стресс. Я говорила себе: "Хорошо, что это позади" (смеется). У меня были совсем другие чувства. Я радовалась победам членов сборной. На самом деле, мне было легче бороться. Я знала свою силу, чувствовала, выиграю или нет. А вот с членами сборной сложно. Ведь не знаешь, какие у них мысли в голове, как они настроены на соревнования. Женская борьба полна сюрпризов. Сегодня можно победить, а завтра сдаться на ковре.

"Я ХОТЕЛА УЙТИ ИЗ БОРЬБЫ В 2021 ГОДУ"

- Почему вы не захотели стать тренером после завершения карьеры?

- Целью такого выбора не было стать чиновником. Просто у меня был один вопрос: в какой сфере я могу быть более полезна для развития женской борьбы Азербайджана? Я понимала, что если выберу тренерство, то все время буду проводить в залах, на сборах, и времени на другие вопросы, связанные с развитием, не будет.

- Это было ваше решение - стать координатором женской борьбы или предложение руководства федерации?

- Я думала о том, заканчивать карьеру или нет. Такое предложение я сделала во время встречи с руководством. Сказала, что хочу быть полезной в развитии женской борьбы. Я всю жизнь борюсь и могу это сделать. Понимала, что могу принести пользу команде. Руководство федерации рассмотрело мое предложение и мы приняли обоюдное решение.

- А как долго вы думали о завершении карьеры? Интересно, что вы не распрощались с борьбой сразу после Олимпиады в Париже. Вы взяли перерыв на несколько месяцев...

- Честно говоря, я собиралась уйти из борьбы после Олимпиады в Токио в 2021 году. Вернувшись с Олимпиады, долго не тренировалась. Побывала во многих местах, долго думала. Но, как говорится, жизнь повела нас в другом направлении. На Украине началась война. Я взяла детей и прилетела в Азербайджан. На неделю-другую... как сказал Арестович... (смеется) (имеется в виду бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович - ред.) Вскоре после приезда сюда я поехала на сборы с командой юниоров. Моей целью было помочь им, рассказать и показать им то, чего они не знали. И я начала тренироваться с ними. Потом еще один сбор...

- Как долго вы не тренировались?

- Около 8-9 месяцев. До этого я всегда ходила в спортзал, чтобы поддерживать общую физическую форму. Но мыслей об участии в соревнованиях у меня не было. После 1-2 сборов здесь приближались Исламские игры. Руководство сказало: "Может быть, ты сможешь поучаствовать в этих соревнованиях", и я ответила: "Да". И вот, это желание снова проснулось. Я стала победителем Исламских игр. Видела, что война затягивается и я не могу вернуться в Украину. Приближался чемпионат Европы. Я была в хорошей форме. И сказала себе, а почему бы не поехать на континентальное первенство? Прошло еще немного времени после чемпионата Европы и наступили летние Олимпийские игры. Все так и тянулось. С одной стороны, я думала, что если меня вернули и не отпускают, может быть, это шанс. Чтобы потом не жалеть, я воспользовалась возможностью впервые в истории в пятый раз принять участие в Олимпиаде.

"...БЛЕСК В ГЛАЗАХ, ЖЕЛАНИЕ ПОГАСЛО"

- А в феврале этого года вы попрощались с борьбой...

- После Олимпиады в Париже решила отдохнуть. Как и после Олимпиады в Токио, мне не хотелось снова принимать эмоциональное решение. Вдруг в моей жизни снова что-то может измениться. Поэтому я хотела снова бороться. Подождала, чтобы принять решение.

- Вы сами приняли решение о завершении карьеры. Вас никто не заставлял. Так что можете снова продолжить. Возможно ли возвращение Марии Стадник?

- (смеется) Знаете, есть такая поговорка: "Никогда не говори никогда". Поэтому я молчу. Всякое может случиться. Правда, я очень сомневаюсь. Теперь у меня есть желание добиться больших успехов с женской командой.

- У вас нет физических сил вернуться?

- Я физически готова. На Олимпиаде в Париже моя физическая подготовка была на хорошем уровне. Однако в какие-то моменты я чувствовала, что не успеваю, и усталость. В прошлом году проиграла спортсменкам из Украины, Кореи, Монголии... Пожалуй, столько поражений у меня в жизни не было. Пришло время уходить. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 блеск и желание в моих глазах погасли. В финале тех соревнований я проиграла за пять секунд до конца. Хотя я отдала Олимпиаде всю себя.

- Как будто борьба не отплатила вам за тяжелый труд.

- Совершенно верно. Я отдала борьбе свою жизнь, время, которую могла провести с детьми. Но проиграла в финале. Правда, через пять лет отправилась в Токио. Однако внутри у меня была обида на этот вид спорта: борьба не дала мне золотой медали Олимпиады.

"Я ИНОГДА ГОВОРЮ ТОГРУЛУ АСКЕРОВУ БЫТЬ НЕМНОГО ЖЕСТЧЕ С ДЕВУШКАМИ"

- Как бы вы охарактеризовали Тогрула Аскерова, который является исполняющим обязанности главного тренера женской сборной?

- Он молодой, у него нет большого опыта тренерской работы. Тогрул учится. В принципе, его тренерский подход правильный. Ему просто нужно правильно донести свои спортивные знания до женщин-борцов. У девушек, которые его понимают, есть результаты. Те, у кого чуть ниже восприятие, его не понимают. Уровень Тогрула очень высокий. Иногда он так хорошо говорит и показывает, что молодым спортсменкам его трудно понять. Они еще не достигли этого уровня.

- Бывают ли моменты, когда вы критикуете Тогрула Аскерова в тренировочном процессе?

- Я его не критикую, а даю советы. Потому что я лучше знаю психологию женщин. Женщины отличаются от мужчин. Скажешь мужчинам-борцам один раз, они слушаются и больше не задают вопросов. Но с девушками так не бывает. Они могут обидеться, заплакать. То есть я делюсь своим опытом с Тогрулом.

- Безусловно, к девушкам нужен особый подход. Хватает ли у Тогрула Аскерова терпения преодолеть все трудности?

- Да. Тогрул очень терпелив. Иногда я говорю ему: "Тогрул, ты очень терпеливый, мягкий, будь немного жестче!" Я, наверное, больше него нервничаю в зале. Тогрул лоялен, спокоен. Он хочет дать девушкам понять, что борьба им необходима. Его подход такой: "Если кто не хочет, я не буду заставлять". Может, это и правильно в каком-то смысле. Однако психология 15-16-летних девушек другая. Сейчас хорошая погода, некоторые хотят погулять, хорошо провести время. Поэтому их нужно заставлять тренироваться, чтобы они не тратили время попусту.

- На прошлой неделе в Астаре прошел чемпионат Азербайджана среди 15-17-летних девочек. Это был первый случай в азербайджанской женской борьбе. Что вы можете сказать об уровне чемпионата?

- Я впервые приехала в Азербайджан в 2007 году. Так как местные девушки не умели бороться, в сборную набрали легионеров, таких как мы. Мы были примером для местных женщин в борьбе. Наконец-то состоялся первый чемпионат Азербайджана за 18 лет. Это меня очень радует. Нам удалось найти необходимое количество девушек для проведения чемпионата. Борцов вызывали в сборные и раньше. Однако их количество не превышало 1-2 человек в каждой весовой категории.

- Кажется, в этот раз в некоторых весовых категориях были похожие проблемы.

(Продолжение следует...)

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