Азербайджанский борец выиграл золото на международном турнире - ФОТО

В Будапеште прошёл международный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти известного венгерского тренера Имре Барачи.

Как сообщает İdman.biz, в традиционных соревнованиях приняли участие несколько борцов сборной Азербайджана в возрастной категории до 20 лет.

Под руководством тренера Эмина Ахмадова на Мемориале выступили Камран Раджабли (72 кг), Джавад Мамедов (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг) и Мезаим Марданов (130 кг).

Бронзовый призёр чемпионата Европы U17 Эльмин Алиев одержал победы над всеми соперниками и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Сразу после завершения турнира наши борцы отправились в город Тата (Венгрия), где до 2 мая примут участие в учебно-тренировочном сборе с участием нескольких команд.

İdman.biz