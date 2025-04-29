Определились победители Республиканского турнира по борьбе - ФОТО

В Масаллинском олимпийском спортивном комплексе прошел Республиканский турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые состоялись при поддержке Федерации борьбы Азербайджана, приняли участие юные борцы вольного стиля из разных городов и районов страны.

На турнире, организованном в возрастной группе до 15 лет, Иса Нуруллаев (32 кг, Масаллы), Фарид Гасымов (35 кг, Гимназия), Садыг Исмайлов (38 кг, AHITA), Рамал Гаджиев (41 кг, Гянджа), Али Балогланов (44 кг, Масаллы), Зиреддин Рзаев (48 кг, Лянкяран), Мирджалал Гусейнов (52 кг, Гянджа), Рухид Испаров (57 кг, AHITA), Сиясет Дадашзаде (62 кг, Лянкяран), Ислам Раджабли (68 кг, AHITA) и Айхан Тагылы (75 кг, Шаган) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что соревнования, в которых приняли участие более 200 борцов, судили международные и национальные судьи.

İdman.biz