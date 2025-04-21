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Эльдениз Азизли заявил, что хочет взять реванш у российского борца

Борьба
Новости
21 Апреля 2025 20:51
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Эльдениз Азизли заявил, что хочет взять реванш у российского борца

Титулованный азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) намерен взять реванш у представителя России на сентябрьском чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, об этом Азизли рассказал в эфире ток-шоу на одном из местных телеканалов.

Отвечая на вопрос о ближайших планах, азербайджанский «классик» заявил, что нацелен на реванш у россиянина Эмина Сефершаева на чемпионате мира, который пройдёт с 15 по 21 сентября этого года в Загребе (Хорватия).

Напомним, что на недавнем чемпионате Европы в Братиславе (Словакия) Эльдениз Азизли уступил Сефершаеву в финале. Поединок завершился со счётом 1:1, но победа была присуждена российскому борцу по последнему результативному действию.

В активе Азизли — две победы на чемпионатах Европы и четыре титула чемпиона мира.

İdman.biz

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