Призеры первенства Азербайджана - СПИСОК - ФОТО

Продолжается первенство страны среди борцов до 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Астары, на ковер вышли борцы греко-римского стиля.

«Классики» определили победителей в пяти весовых категориях. Определились победители в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Греко-римская борьба

45 кг

Абдуррахман Гусейнли (ROİL, «Нефтчи»)

Умид Бабаев (Гимназия, Кюрдамир)

Юсиф Мирзаев (Лянкяран)

Омар Салманов (МОИК)

51 кг

Эльшад Аббасов (ДЮСШ-2)

Хикмет Хагвердиев (ДЮСШ Шуша)

Айхан Агаев (Гёйчай)

Эльшан Абдуллаев (Кюрдамир)

60 кг

Али Назаров (AHİTA)

Нихат Тагиев (Гёйчай)

Габиль Баширов (Сумгайыт, AHİTA)

Орхан Хабибли (ДЮСШ-5)

71 кг

Юсиф Ахмедли (ROİL, Сабирабад)

Ислам Султанов (ROİL)

Ибрагим Бабаев (Гимназия)

Агагусейн Мехтиев (Тахсил)

92 кг

Саид Пашаев (Нефтчи)

Ибрагим Маджидов (Гёйчай)

Амин Насибов («Нефтчи», AHİTA)

Сеймур Гасанов (Тахсил)

İdman.biz