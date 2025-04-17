Призеры первенства Азербайджана - СПИСОК - ФОТО

Продолжается первенство страны среди борцов до 17 лет.
Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Астары, на ковер вышли борцы греко-римского стиля.
«Классики» определили победителей в пяти весовых категориях. Определились победители в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.
Греко-римская борьба
45 кг
Абдуррахман Гусейнли (ROİL, «Нефтчи»)
Умид Бабаев (Гимназия, Кюрдамир)
Юсиф Мирзаев (Лянкяран)
Омар Салманов (МОИК)
51 кг
Эльшад Аббасов (ДЮСШ-2)
Хикмет Хагвердиев (ДЮСШ Шуша)
Айхан Агаев (Гёйчай)
Эльшан Абдуллаев (Кюрдамир)
60 кг
Али Назаров (AHİTA)
Нихат Тагиев (Гёйчай)
Габиль Баширов (Сумгайыт, AHİTA)
Орхан Хабибли (ДЮСШ-5)
71 кг
Юсиф Ахмедли (ROİL, Сабирабад)
Ислам Султанов (ROİL)
Ибрагим Бабаев (Гимназия)
Агагусейн Мехтиев (Тахсил)
92 кг
Саид Пашаев (Нефтчи)
Ибрагим Маджидов (Гёйчай)
Амин Насибов («Нефтчи», AHİTA)
Сеймур Гасанов (Тахсил)
İdman.biz