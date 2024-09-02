ЧМ: в первый день выступят 5 борцов

Сегодня в испанском Понтеведре стартует чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в борьбу вступят борцы греко-римского стиля.
На ковер выйдут 5 наших борцов.
Чемпионат мира U-20
Греко-римская борьба
55️ кг
Квалификационный раунд
Рагим Гасанов в первом поединке встретится с чехом Филипом Бартошиком.
6️3 кг
Квалификационный раунд
Магомед Шукурзаде попытается победить серба Христо Валентинова.
77 кг
Квалификационный раунд
Давуд Мамедов, который начнет борьбу на стадии квалификации, встретится с молдаваном Александром Соловьевым.
87 кг
1/8 финала
Победитель пары Андрий Михайлович (Сербия) - Кауан Луис (Бразилия) в 1/8 финала сразится с Джоджу Самедовым.
130 кг
1/8 финала
Мазаим Марданов встретится с Марко Супичем, представляющим Сербию.
Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира будут представлять 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.
İdman.biz