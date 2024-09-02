ЧМ: в первый день выступят 5 борцов

Сегодня в испанском Понтеведре стартует чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в борьбу вступят борцы греко-римского стиля.

На ковер выйдут 5 наших борцов.

Чемпионат мира U-20

Греко-римская борьба

55️ кг

Квалификационный раунд

Рагим Гасанов в первом поединке встретится с чехом Филипом Бартошиком.

6️3 кг

Квалификационный раунд

Магомед Шукурзаде попытается победить серба Христо Валентинова.

77 кг

Квалификационный раунд

Давуд Мамедов, который начнет борьбу на стадии квалификации, встретится с молдаваном Александром Соловьевым.

87 кг

1/8 финала

Победитель пары Андрий Михайлович (Сербия) - Кауан Луис (Бразилия) в 1/8 финала сразится с Джоджу Самедовым.

130 кг

1/8 финала

Мазаим Марданов встретится с Марко Супичем, представляющим Сербию.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира будут представлять 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz