Чемпионат мира: два шанса на бронзу

В столице Иордании Аммане продолжается Чемпионат мира по борьбе U17.
Как сообщает İdman.biz, в четвертый день чемпионата мира в борьбу вступили последние 4 спортсменки женской сборной Азербайджана.
Две из них будут бороться за бронзу.
Чемпионат мира по борьбе U17
Женская борьба
40 кг
Назрин Ахмедли вышла в полуфинал, победив канадку Ираабира Суч (12:1) и турчанку Ливу Челик (туше). На пути к финалу она проиграла украинке Камиле Кучма и будет бороться за бронзу.
53 кг
Фатима Байрамова проиграла в квалификационном раунде белоруске Марии Хрушовой (AIN).
6️1️ кг
Гюнай Гурбанова в 1/8 финала досрочно обыграла Залину Тотрову (AIN) со счетом 9:4, а в 1/4 финала - Майю Ишакату из Иордании (10:0). В полуфинале наша борчиха проиграла японке Саэ Ногучи со счетом 0:5 и теперь поборется за бронзу.
6️9️ кг
Захра Керимзаде проиграла украинке Александре Рыбак в 1/8 финала - 0:10.
Отметим, что одна из наших борчих Эсра Мамедли (49 кг) сегодня проведет схватку за бронзовую медаль.
İdman.biz