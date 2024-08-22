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Чемпионат мира: два шанса на бронзу

Борьба
Новости
22 Августа 2024 18:41
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Чемпионат мира: два шанса на бронзу

В столице Иордании Аммане продолжается Чемпионат мира по борьбе U17.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день чемпионата мира в борьбу вступили последние 4 спортсменки женской сборной Азербайджана.

Две из них будут бороться за бронзу.

Чемпионат мира по борьбе U17
Женская борьба
40 кг
Назрин Ахмедли вышла в полуфинал, победив канадку Ираабира Суч (12:1) и турчанку Ливу Челик (туше). На пути к финалу она проиграла украинке Камиле Кучма и будет бороться за бронзу.

53 кг
Фатима Байрамова проиграла в квалификационном раунде белоруске Марии Хрушовой (AIN).

6️1️ кг
Гюнай Гурбанова в 1/8 финала досрочно обыграла Залину Тотрову (AIN) со счетом 9:4, а в 1/4 финала - Майю Ишакату из Иордании (10:0). В полуфинале наша борчиха проиграла японке Саэ Ногучи со счетом 0:5 и теперь поборется за бронзу.

6️9️ кг
Захра Керимзаде проиграла украинке Александре Рыбак в 1/8 финала - 0:10.

Отметим, что одна из наших борчих Эсра Мамедли (49 кг) сегодня проведет схватку за бронзовую медаль.

İdman.biz

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