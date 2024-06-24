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Фирдовси Умудов: "Они - олимпийские чемпионы будущего"

Борьба
Новости
24 Июня 2024 22:37
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Фирдовси Умудов: "Они - олимпийские чемпионы будущего"

«Мы ожидали такого результата от нашей команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

Он оценил выступление сборной Азербайджана, которая успешно выступила на чемпионате Европы. Представитель федерации отметил, что полученный результат заслуживает похвалы:

«Мы всегда ждем от наших спортсменов высоких результатов. Наша молодежь, добившаяся такого успеха, - будущие олимпийские чемпионы. Мы рады, что растут такие сильные спортсмены. Мы верим, что сегодняшние юниоры в будущем станут чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр».

Умудов отметил, что руководство федерации очень удовлетворено результатами:

«Нельзя сказать, что результаты дадут нам спокойствие. У нас есть планы на будущее, и мы должны защищать и поддерживать эти результаты. Мы верим, что спортсмены нашей команды добьются высоких результатов».

Отметим, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних юношей, проходившем в греческих Салониках, сборная Азербайджана завоевала 18 медалей.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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