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Мурад Мамедов стал чемпионом рейтингового турнира - ФОТО

Борьба
Новости
8 Июня 2024 21:56
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Мурад Мамедов стал чемпионом рейтингового турнира - ФОТО

В Будапеште, столице Венгрии продолжается рейтинговый турнир по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в третий день соревнований стартовала борьба греко-римских борцов.

На ковер вышли 2 спортсмена сборной Азербайджана.

Мурад Мамедов (63 кг), лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2023, в 1/4 финала одолел местного Левенте Тота со счетом 11:0. Затем он победил иранца Мейсама Далхани (10:1) и вышел в финал. Соперником нашего борца в решающем поединке стал Виктор Чобану из Молдовы. Мурад победил со счетом 10:0.

Бека Канделаки, выступавший в весовой категории 130 кг, досрочно завершил борьбу. На старте он проиграл Рзе Каяальпе из Турции со счетом 0:3.

Нашу страну на соревнованиях представляют пять борцов греко-римского стиля. Завтра вбоях примут участие Эльдениз Азизли (55 кг), Хасрат Джафаров, Ульви Ганизаде (оба 72 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

Отметим, что в активе нашей сборной по итогам 2 дней 2 медали. Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал серебряную медаль, а Гаджи Алиев (65 кг) - бронзовую медаль в вольной борьбе.

İdman.biz

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