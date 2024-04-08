8 Апреля 2024
RU

Сборные по борьбе прошли "80": Кто сильнейший? - АНАЛИТИКА

Борьба
Аналитика
8 Апреля 2024 15:33
Сборные по борьбе прошли "80": Кто сильнейший? - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана по борьбе завоевала больше 80-ти лицензий на Олимпийские игры.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире.

На предыдущих семи соревнованиях, в которых они участвовали в годы независимости, азербайджанские борцы завоевали 74 медали. Выигранная шестая лицензия на Париж-2024 стала в общей сложности 80-й олимпийской «путёвкой». Эту юбилейную лицензию завоевал Туран Байрамов (74 кг). После этого наши борцы вольного стиля, выигравшие две квалификации, увеличили это число до 82-х.

Все 5 лицензий, заработанных на турнире в Баку, - у спортсменов по вольной борьбе. Таким образом, сборная получила возможность поехать на Летние олимпийские игры Париж-2024 полным составом.

Двое из тех, кто получил лицензию в Париж-2024, - «классики». У женской сборной по борьбе пока нет лицензий.

Если посмотреть на наш олимпийский путь, начиная с Атланты-1996, то борцы вольного стиля всегда превосходили другие наши сборные.

Это также отражается на общем количестве. Если за всю историю наша сборная по вольной борьбе выиграла 45 лицензий, то греко-римская команда получила немного больше половины от этой цифры - 27.

В женской борьбе, которая является относительно молодой категорией, она еще ниже - 10 лицензий. Но две отстающие по количеству лицензий команды могут сократить разницу в Стамбуле на Всемирном олимпийском квалификационном турнире.

Наши сборные по борьбе завершили с медалями 25 квалификаций из 74. То есть 34 процента попыток оказались успешными. Наши представители имеют 4 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Наша сборная по вольной борьбе превосходит две другие команды по количеству и качеству медалей.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Утром я должен был вылететь в Баку, а ночью..."
17:25
Борьба

"Утром я должен был вылететь в Баку, а ночью..."

"Конечно, для меня это было шоком, и я уже до утра не спал"
Туран Байрамов - о завоевании лицензии - ВИДЕО - ФОТО
16:56
Борьба

Туран Байрамов - о завоевании лицензии - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость прокомментировал свое выступление на Европейском олимпийском квалификационном турнире, проходившем в Баку
"Вольники" получили "Пятерку" на лицензионном турнире - ВИДЕО
15:14
Борьба

"Вольники" получили "Пятерку" на лицензионном турнире - ВИДЕО

"Вольники" получили "Пятерку" на лицензионном турнире
На пути к Парижу-2024: Только Азербайджан!
12:39
Борьба

На пути к Парижу-2024: Только Азербайджан!

Азербайджанская сборная по вольной борьбе стала первой страной, которой будет выступать с полным составом на Летних олимпийских играх Париж-2024
Номер 1 в Европе
10:38
Борьба

Номер 1 в Европе

Завершился Европейский олимпийский лицензионный турнир, проходивший в Баку
Мировая борьба представила азербайджанских олимпийцев - ФОТО
10:25
Борьба

Мировая борьба представила азербайджанских олимпийцев - ФОТО

Объединенный мир борьбы (UWW) представил обладателей олимпийских лицензий по итогам европейского квалификационного турнира в Баку

Самое читаемое

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира
6 Апреля 22:22
Шахматы

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира

"Любой, кто станет чемпионом мира по классическим шахматам, если это не я, будет..."
Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"
7 Апреля 09:00
Шахматы

Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"

"Если бы я знал, что мой соперник себя неважно чувствует, то, вероятно, сыграл бы случайным образом"
Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"
7 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"

Агдамцы сочли целесообразным еще раз рассмотреть вопрос о его трансфере
Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО
7 Апреля 18:48
Борьба

Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО

Такого успеха наш трехкратный чемпион мира добился на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, проходящем в Баку