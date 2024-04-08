Сборные по борьбе прошли "80": Кто сильнейший? - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана по борьбе завоевала больше 80-ти лицензий на Олимпийские игры.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире.

На предыдущих семи соревнованиях, в которых они участвовали в годы независимости, азербайджанские борцы завоевали 74 медали. Выигранная шестая лицензия на Париж-2024 стала в общей сложности 80-й олимпийской «путёвкой». Эту юбилейную лицензию завоевал Туран Байрамов (74 кг). После этого наши борцы вольного стиля, выигравшие две квалификации, увеличили это число до 82-х.

Все 5 лицензий, заработанных на турнире в Баку, - у спортсменов по вольной борьбе. Таким образом, сборная получила возможность поехать на Летние олимпийские игры Париж-2024 полным составом.

Двое из тех, кто получил лицензию в Париж-2024, - «классики». У женской сборной по борьбе пока нет лицензий.

Если посмотреть на наш олимпийский путь, начиная с Атланты-1996, то борцы вольного стиля всегда превосходили другие наши сборные.

Это также отражается на общем количестве. Если за всю историю наша сборная по вольной борьбе выиграла 45 лицензий, то греко-римская команда получила немного больше половины от этой цифры - 27.

В женской борьбе, которая является относительно молодой категорией, она еще ниже - 10 лицензий. Но две отстающие по количеству лицензий команды могут сократить разницу в Стамбуле на Всемирном олимпийском квалификационном турнире.

Наши сборные по борьбе завершили с медалями 25 квалификаций из 74. То есть 34 процента попыток оказались успешными. Наши представители имеют 4 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Наша сборная по вольной борьбе превосходит две другие команды по количеству и качеству медалей.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz