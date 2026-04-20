Арбитры Азербайджана обслужат Евро по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Албании с 20 по 26 апреля, Азербайджан будет представлен не только спортсменами, но и судейским корпусом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, назначения на континентальное первенство получили арбитры международной категории I-S Асиф Ширалиев, Сади Гулиев и Башир Исазаде.

В федерации подчеркнули, что эти назначения стали очередным подтверждением высокого доверия к азербайджанским судьям на крупнейших международных соревнованиях.