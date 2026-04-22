Ислам Аббасов: "Схватка за "бронзу" морально тяжелее финала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

22 Апреля 2026 00:12
"Схватка за третье место бывает такой, что либо медаль есть, либо ее нет. А во время финала ты знаешь, что, даже если проиграешь, не останешься без медали. Поэтому по сравнению с финалом такая встреча бывает более стрессовой".

Об этом İdman.Biz заявил Ислам Аббасов, завоевавший "бронзу" на чемпионате Европы в Албании.

Он добавил, что планирует успешно выступить и на следующих соревнованиях:

"К счастью, наша подготовка не прошла даром, мы чего-то добились. Постараемся на высшем уровне подготовиться и к другим международным соревнованиям, чемпионату мира и завоевать медаль".

Лейла Эминова
İdman.Biz
