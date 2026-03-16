Сабах Шариати: главная цель сборной - Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе

Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, призер Олимпийских игр Сабах Шариати заявил, что основной целью национальной команды является успешное выступление на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Уровень соревнований был очень высоким. В греко-римской борьбе чемпионат Европы всегда проходит на сильном уровне, потому что здесь выступают около десяти мощных команд. Можно сказать, что большой разницы между чемпионатами Европы и мира нет. Просто на мировом первенстве конкуренцию дополнительно усиливают такие страны, как Иран, Узбекистан, Казахстан и Куба. Слава богу, наши ребята выступили здесь неплохо. Конечно, в некоторых весовых категориях мы ожидали более высоких результатов. Но в спорте бывает всякое. Некоторые борцы допустили ошибки и поэтому не смогли завоевать медали. Мы привезли на турнир новое поколение, некоторые из них еще находятся в юниорском возрасте. Верим, что после Олимпиады именно это поколение станет основой нашей взрослой сборной", - сказал Шариати в интервью report.az.

По словам специалиста, в команде внедрена новая система подготовки, которая положительно повлияла на психологическое состояние спортсменов.

"После перехода на новую систему и прихода нового тренерского штаба у ребят словно появилась новая энергия. Психологически они стали больше верить в себя. После схваток говорят, что не чувствуют усталости, у них хватает дыхания и сил. Если прежняя система больше основывалась на российской школе, то нынешняя ближе к иранской. Здесь большое внимание уделяется не только самой борьбе, но и физической подготовке, выносливости и индивидуальной работе над ошибками. Благодаря этому спортсмены стали увереннее", - отметил он.

Шариати также признал, что одной из главных проблем команды остаются тяжелые весовые категории.

"Наше самое слабое место - тяжелые веса. К сожалению, у нас пока недостаточно спортсменов для этих категорий. С ними нужно работать с детского возраста. Для тяжелых весов требуется совершенно другая программа подготовки. У нас есть определенные планы и идеи в этом направлении, но предстоит еще много работы", - подчеркнул тренер.

В заключение Шариати вновь подчеркнул долгосрочную цель команды.

"Главная цель - Олимпиада 2028 года. Чемпионаты Европы и мира, а также лицензионные турниры - это этапы подготовки и накопления опыта. Например, чемпион Европы в весе 82 кг Эльмин Алиеву всего 20 лет. Его не стоит торопить с переходом на взрослый уровень, все должно происходить постепенно. В целом наши результаты можно оценить положительно, хотя в категории 60 кг и некоторых других весах мы рассчитывали на золотые медали. Но ребята еще молоды и не полностью раскрыли свой потенциал. В будущем они будут выступать лучше", - добавил специалист.

Отметим, что на чемпионате Европы U23 сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала пять медалей.