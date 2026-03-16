Эльмин Алиев: "На пути к финалу все соперники были сложными"

"Все мои соперники были достаточно опытными".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил в комментарии журналистам Эльмин Алиев, завоевавший "золото" чемпионата Европы по борьбе.

Спортсмен отметил, что проделал большую работу при подготовке к соревнованиям:

"Я серьезно тренировался и приложил максимум усилий. Слава Богу, удалось завоевать золотую медаль. У каждого из моих оппонентов был солидный послужной список и большой опыт, но я увидел плоды своих трудов. Хочу выразить глубокую благодарность своей семье, тренерам, а также Федерации борьбы Азербайджана, Национальному олимпийскому комитету и Министерству молодежи и спорта за постоянную поддержку".

Спортсмен подчеркнул, что на турнире не было проходных схваток:

"На пути к финалу все соперники были сложными. Каждый из них был силен по-своему, слабых оппонентов на таком уровне не бывает".

Борец также поделился планами на ближайшее будущее:

"Впереди чемпионат Европы среди юниоров, а затем мировые первенства в категориях U-20 и U-23. Постараюсь выступить на каждом из них. Если тренеры посчитают нужным, я готов присоединиться и к соревнованиям среди взрослых".