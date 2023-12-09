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Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО

Борьба
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9 Декабря 2023 22:02
Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО

На международном турнире по борьбе «Тахсил» стартовали соревнования в возрастной группе до 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, борцы вольного стиля определили победителей в 6 весовых категориях.

Наша команда завоевала 4 золотые медали. Высшее место на подиуме заняли представитель Франции в весовой категории до 60 кг и представитель Кыргызстана в категории до 65 кг.

Отметим, что турнир «Тахсил» завершится 11 декабря.

45 кг
1. Рамал Миргусейнов (Азербайджан)
2. Камал Ахмедов (Азербайджан)
3. Тохид Алескаров (Азербайджан), Мамедали Мамедов (Азербайджан)

48 кг
1. Руслан Ализаде (Азербайджан)
2. Фархад Гаджиев (Азербайджан)
3. Магеррам Рзаев (Азербайджан), Гаджигусейн Ахмадзаде (Азербайджан)

51 кг
1. Мамедали Ализаде (Азербайджан)
2. Джафар Джафаров (Азербайджан)
3. Кянан Садыхов (Азербайджан), Али Аббасов (Азербайджан)

55 кг
1. Гусейн Гусейнов (Азербайджан)
2. Бекнур Койшибай (Казахстан)
3. Ильгар Хузуряни (Азербайджан), Сейхун Ализаде (Азербайджан)

60 кг
1. Убайда Итаев (Франция)
2. Рахид Сейфуллазаде (Азербайджан)
3. Амиль Алескаров (Азербайджан), Дануш Джовкар (Великобритания)

65 кг
1. Рустамжан Кахаров (Кыргызстан)
2. Абдулла Накаев (Франция)
3. Имамали Ямлихай (Азербайджан), Иса Юсибов (Азербайджан)

İdman.biz

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