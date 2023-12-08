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Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО

Борьба
Новости
8 Декабря 2023 23:55
Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО

Завершился очередной день международного турнира по борьбе «Тахсил».

Как сообщает İdman.biz, завершился турнир в возрастной группе до 15 лет.

Сегодня определились победители последних 5 весовых категорий по греко-римской борьбе. Азербайджанские борцы во всех весовых категориях поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что соревнования в возрастной группе U-17 начнутся завтра.

41 кг
1. Гурбан Меджнунов (Азербайджан)
2. Абдуррахман Гусейнли (Азербайджан)
3. Эльмир Абдулла (Азербайджан), Гусейн Мустафазаде (Азербайджан)

48 кг
1. Тогрул Ибрагимов (Азербайджан)
2. Тогрул Азизов (Азербайджан)
3. Эльнур Гулиев (Азербайджан), Мурад Гасанов (Азербайджан)

57 кг
1. Гусейн Велизаде (Азербайджан)
2. Гусейн Искандаров (Азербайджан)
3. Али Гулиев (Азербайджан), Магомед Алиев (Азербайджан)

68 кг
1. Али Мамедов (Азербайджан)
2. Али Кочериев (Азербайджан)
3. Руслан Нуриев (Азербайджан)

85 кг
1. Магомед Оруджев (Азербайджан)
2. Тахир Султанлы (Азербайджан)
3. Расул Джафаров (Азербайджан)

İdman.biz

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