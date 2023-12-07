Победа азербайджанских борцов на международном турнире - ФОТО

Продолжается международный турнир по борьбе «Техсил».

İdman.biz сообщает, что в Спортивно-оздоровительном центре Минздрава стартовали соревнования по греко-римской борьбе в возрастной группе до 15 лет.

Сегодня определились победители в 5 весовых категориях:

38 кг

1. Юсиф Мирзаев (Азербайджан)

2. Умуд Бабаев (Азербайджан)

3. Али Джавадлы (Азербайджан), Омар Салманов (Азербайджан)

44 кг

1. Эльмир Аббасов (Азербайджан)

2. Амин Аскерли (Азербайджан)

3. Гусейн Раджабли (Азербайджан), Мухаммадали Маилов (Азербайджан)

52 кг

1. Орхан Хабибли (Азербайджан)

2. Октай Баширзаде (Азербайджан)

3. Расул Ширинов (Азербайджан), Эльдениз Аллахвердиев (Азербайджан)

62 кг

1. Нихад Магеррамов (Азербайджан)

2. Мурад Пиримов (Азербайджан)

3. Омар Халилов (Азербайджан)

75 кг

1. Зограб Сафаров (Азербайджан)

2. Юнис Алханов (Азербайджан)

3. Исмаил Байрамов (Азербайджан), Рауф Муталлимов (Азербайджан)

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