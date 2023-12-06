Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще 4 золотые медали - ФОТО

Завершился второй день международного турнира «Тахсил» среди юниоров по греко-римской и вольной борьбе.

İdman.biz сообщает, что сегодня завершилась борьба борцов вольного стиля в возрастной группе до 15 лет.

В соревнованиях определялись сильнейшие в 5 весовых категориях. Азербайджанские борцы оказались сильнее всех своих соперников в 4 категориях. Казахстанский борец занял первое место только в весовой категории до 85 кг.

Отметим, что азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 4 золотые медали.

41 кг

1. Ибрагим Гасанов (Азербайджан)

2. Рухид Испаров (Азербайджан)

3. Тамерлан Ашенов (Казахстан), Фуад Рзаев (Азербайджан)

48 кг

1. Саммит Гусейнов (Азербайджан)

2. Махаммедали Мансуров (Азербайджан)

3. Тарлан Байрамов (Азербайджан), Аслан Амиров (Азербайджан)

57 кг

1. Тунар Гулиев (Азербайджан)

2. Мухаммад Гасанлы (Азербайджан)

3. Мухаммад Ширинли (Азербайджан), Рамал Мамедоглу (Азербайджан)

68 кг

1. Эльгун Керимли (Азербайджан)

2. Фарид Исмаилов (Азербайджан)

3. Турал Эйнуллаев (Азербайджан), Эльвин Гаджигулиев (Азербайджан)

85 кг

1. Нурбол Магауия (Казахстан)

2. Эльнур Джаббарлы (Азербайджан)

3. Роял Мурадов (Азербайджан)

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