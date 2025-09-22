24 Сентября 2025
RU

Серия А: "Аталанта" разгромила "Торино", "Комо" одолел "Фиорентину" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
22 Сентября 2025 00:53
197
Серия А: "Аталанта" разгромила "Торино", "Комо" одолел "Фиорентину" - ВИДЕО

В воскресенье, 21 сентября, прошли матчи четвертого тура итальянской Серии А по футболу.

Как передает İdman.biz, в отчетный игровой день были запланированы пять матчей.

В римском дерби победу одержала "Рома", выигравшая с минимальным счетом. Единственный гол забил Пеллегрини. В свою очередь, "Аталанта" на выезде разгромила "Торино" со счетом 3:0, а "Кремонезе" и "Парма" сыграли вничью — 0:0.

Кроме того, "Комо" одержал волевую победу на выезде над "Фиорентиной" со счетом 2:1. Счет в матче открыли хозяева поля: на шестой минуте отличился Мандрагора. Но во второй половине встречи Кемпф на 65-й минуте восстановил равновесие, а на 90+4-й минуте Аддай принес команде Сеска Фабрегаса победу.

Миланский "Интер" на своем поле победил "Сассуоло" со счетом 2:1. По итогам тура "Интер" набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. "Сассуоло" с тремя очками занимает 14-е место. В следующем туре "Интер" 27 сентября сыграет на выезде с "Кальяри", а "Сассуоло" 28 сентября примет "Удинезе".

22:19

Серия А
21 сентября
4 тур

"Лацио" — "Рома" 0:1


"Торино" — "Аталанта" 0:3
"Кремонезе" — "Парма" 0:0
"Фиорентина" — "Комо" 1:2
"Интер" — "Сассуоло" - 2:1

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати