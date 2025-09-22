Серия А: "Аталанта" разгромила "Торино", "Комо" одолел "Фиорентину" - ВИДЕО

В воскресенье, 21 сентября, прошли матчи четвертого тура итальянской Серии А по футболу.

Как передает İdman.biz, в отчетный игровой день были запланированы пять матчей.

В римском дерби победу одержала "Рома", выигравшая с минимальным счетом. Единственный гол забил Пеллегрини. В свою очередь, "Аталанта" на выезде разгромила "Торино" со счетом 3:0, а "Кремонезе" и "Парма" сыграли вничью — 0:0.

Кроме того, "Комо" одержал волевую победу на выезде над "Фиорентиной" со счетом 2:1. Счет в матче открыли хозяева поля: на шестой минуте отличился Мандрагора. Но во второй половине встречи Кемпф на 65-й минуте восстановил равновесие, а на 90+4-й минуте Аддай принес команде Сеска Фабрегаса победу.

Миланский "Интер" на своем поле победил "Сассуоло" со счетом 2:1. По итогам тура "Интер" набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. "Сассуоло" с тремя очками занимает 14-е место. В следующем туре "Интер" 27 сентября сыграет на выезде с "Кальяри", а "Сассуоло" 28 сентября примет "Удинезе".

22:19

Серия А

21 сентября

4 тур

